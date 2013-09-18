دينا: يتبقى يوم وأنتهي من "عش البلبل"

كتب : وفاء بكر الأربعاء 18-09-2013 19:19

أكدت الفنانة دينا، أنها يتبقي لها يوم وتنتهي من تصوير كافة مشاهدها في فيلم "عش البلبل".

وتقوم دينا، بالتصوير في أحد حواري القاهرة، وهذا اليوم هو الأخير ليصبح الفيلم منتهٍ من التصوير بالكامل.

وتلعب دينا دور راقصة في شارع محمد علي.

ويشاركها البطولة كريم محمود عبدالعزيز وسعد الصغير ومي سليم ومحمود الليثي والمطربة بوسي، ومن تأليف سيد السبكي.

وقال أحمد السبكي، منتج الفيلم، لـ"الوطن"، إن الفيلم سيتم عرضه في موسم عيد الأضحى، وهو من نوع الأفلام الكوميدية الغنائية.