أصالة تعلن فتح باب اكتشاف المواهب ببرنامجها "صولا" في الموسم الجديد

كتب : نجلاء ابو النجا الأربعاء 18-09-2013 19:46

أعلنت النجمة السورية أصالة نصري، عن استعدادها لتقديم مجموعة جديدة من الأصوات الموهوبة، من خلال برنامجها "صولا"، في موسمه الثالث.

جاء إعلان أصالة، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي أشارت من خلاله لاستعدادها لتقديم الأصوات الجديدة ومساندتها، وأشارت إلى أن كل من يرغب في المشاركة عليه أن يرسل مقطع فيديو له وهي يغني، وسيتم اختيار الأفضل للمشاركة معها في الموسم الثالث من البرنامج، والذي سيبدأ تصويره قريبا.

وكان نص رسالتها لجمهورها علي صفحتها "يسعدني ان اكون سبباً في تحقيق حلم أحدكم، عيشوا ما تغنوه، وهي فرصة لي ولكم كي نلتقي في بيتنا (صولا)، لنضع حجر أساس لمستقبل مليء بالفرح والنجاح والمحبة. ما سأسمعه منكم في مقطع مصوَّر هو مهم جداً، لأنه بناء عليه سنختار الأهم، سأهتم بكم ما استطعت وعليكم مهمة إبهارنا، معاً سنغني، واتمنى لكم ان تأتوني وأنتم في قمة التحدي، لأن سهرتنا هي مزيج محبة وصداقة وموهبة، وعلينا أن نعطي ذلك كل مانملك لننجح بمحاولة منا إسعاد الناس أو نسيان همومهم أو تناسيها، بانتظاركم ضيوفاً موهوبين طيبين في بيتنا صولا".