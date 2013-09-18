بالفيديو..كلمة محمد بن راشد خلال لقائه عبدالله بن زايد وكوادر وزارة الخارجية

تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، خلال زيارته إلى مقر وزارة الخارجية في العاصمة أبوظبي صباح اليوم، بالشكر إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وكوادر الوزارة الذين وصفهم سموه بالقياديين وليسوا موظفين، مؤكداً سموه أنه راض كل الرضا وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة عن أداء الوزارة وفرق العمل فيها وعلى رأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد.