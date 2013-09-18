الروتين اليومى يزيد المناعة ويساعد على التخلص من الأرق

أكد الدكتور صابر سليمان الغرباوى استشارى أمراض السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى، أن الروتين اليومى أفضل كثيرا من التخبط وعدم النظام الذى يعمل على زيادة الوزن، ويضر الصحة ويجعل المناعة أقل قوة وحصانة ضد الأمراض.

وأشار إلى أن الروتين اليومى فى المأكل ومواعيد تناول الطعام وفى النوم والصلاة والاستذكار والذهاب إلى المدرسة أو الجامعة أو الخروج مع الأصدقاء، يحافظ على الصحة وعلى تعويد الجسم على نظام غذائى وصحى معين إذا ما اعتاد الجسم عليه كان ذلك أفضل لتقوية المناعة ضد الأمراض والتخلص من مشكلات الأرق وصعوبة النوم، والحفاظ على الجلد من الانكماش والشيخوخة وجعله فى شباب دائم وصحة دائمة، وذلك لتعود الجسم نظام معين.

وأوضح أن الروتين ليس مفيدا لكل الأمور، مثل نوعيات الأطعمة فتناول نوعيات محددة على الدوام شئ خطير، مشيرا إلى التعود على روتين معين فى الخروج كل فترة جيد، ولكن التعود على الخروج باستمرار غير صحى، وكذلك اعتياد الاستيقاظ بشكل منتظم روتينى والنوم بشكل منتظم أيضا كل يوم أمر حميد بالطبع وصحى للغاية، أما إذا زادت ساعات النوم أو قلت أو اعتاد الشخص النوم كثيرا مثلا فهو أمر غير محمود.

ونصح بأنه يجب الاتزان الشديد فى الروتين اليومى وأن يتخير الشخص تسيير حياته وروتين يومه بشكل جيد، وذلك فى أمور وعادات معينة وليس فى كل شىء.