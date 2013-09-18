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التدخين يؤدى إلى تأخر نمو الجنين

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التدخين يؤدى إلى تأخر نمو الجنين التدخين يؤدى إلى تأخر نمو الجنين

إنجاب طفل مكتمل النمو هو حلم كل أم، وقد أرسلت قارئة لـ"اليوم السابع" تسأل عن الأسباب التى تؤدى لتأخر نمو الجنين وكيف يمكن تلافى هذه المشاكل.

أجاب دكتور جورج يواقيم مشيرا إلى أن هناك مجموعة من العوامل التى تؤثر على حجم الجنين، وتؤدى إلى تأخر نموه ومنها الأنيميا ارتفاع ضغط الدم مع احتمالية وجود عيوب بالمشيمة مما يؤثر على الجنين، ويقلل من ويوجه نصيحته بتجنب تناول الكحوليات الذى يؤثر على نمو الجنين.

ونصح بتجنب التدخين الذى يؤثر أيضا على نمو الجنين، مشيرا إلى أهمية متابعة الحمل حتى يستطيع الطبيب ملاحظة المخاطر التى قد يتعرض لها الجنين، وقد يلجأ الطبيب للولادة القيصرية عند توليد الطفل المتأخر بالنمو، لذا لابد من الاهتمام بالتغذية السليمة والحصول على قسط كاف من الراحة.

وأشار إلى أن تأخر نمو الجنين يعنى أن وزن الجنين أقل من 10 فى المائة بالنسبة لعمره الجنينى.

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