محافظ المنيا فى جولة بالمنطقة الصناعية ويؤكد : ندعم المستثمرين الجادين

قام اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا بجولة ميدانية بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل التقى خلالها بالعاملين بالمنطقة الصناعية وتفقد عدد من المشروعات وتابع حالة المرافق والاحتياجات الفورية لدعم الاستثمار بالمحافظة.

وقال المحافظ أنه لن يسمح بتسقيع الأراضي داخل المنطقة الصناعية وسيتم مراجعة كافة التراخيص التى منحت لمستثمرين واثبتوا عدم جديتهم حتى الآن لسحبها فورا طبقا للقانون.

> وأضاف المحافظ أن المحافظة تدعم كافة المشروعات التى تهدف إلى إحداث التنمية الصناعية المتكاملة، وجذب الاستثمار ورفع معدلات النمو الاقتصادي لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

> وأوضح المحافظ انه سيتم حل مشكلة الآبار بالمنطقة الصناعية فورا عقب اعتماد تكلفة إصلاح الآبار المعطلة وكلف المشرف على المنطقة الصناعية بتقديم تقرير تفصيلي عن احتياجات المنطقة من المرافق لاستكمالها فوراً.

> وتفقد المحافظ معرض منتجات المنطقة الصناعية واستفسر عن حجم المشروعات المعطلة وسبل دعم المستثمرين وفى نهاية الجولة عقد المحافظ اجتماعاً بمقر هيئة التنمية الصناعية بحضور كافة الأجهزة المختصة والعاملين وعدد من أصحاب المشروعات لمناقشة خطة عمل المنطقة الصناعية خلال الفترة القادمة ومعوقات الاستثمار وسبل حلها.

> وقد وافق المحافظ على تخصيص أتوبيسين إضافيين من مشروع النقل الجماعي لربط المنطقة الصناعية بمدينة المنيا ومراكز المحافظة.