الإتحاد الغاني لكرة القدم يتوقع الفوزعلي الفراعنة والتأهل لمونديال البرازيل

توقع رئيس الإتحاد الغاني لكرة القدم كواسي ميانتاكي تأهل منتخب بلاده إلى مونديال البرازيل 2014 على حساب الفراعنة .

وقال ميانتاكي – في تصريحات نشرتها وسائل إعلام غانية اليوم الاربعاء إن النجوم السوداء يسعون إلى المشاركة في المونديال للمرة الثالثة علي التوالي بينما لم يشارك الفراعنة فيه منذ 1990 وبالتالي فإن فرصة غانا هي الأفضل.

وأضاف رئيس الإتحاد الغاني لكرة القدم أن منتخب بلاده هزم الفراعنة 3- صفر في ودية قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في شهر يناير الماضي بجنوب أفريقيا وأنه من الممكن تكرار الهزيمة في المباراتين القادمتين والتأهل الي المونديال.

وأضاف أن لعب مباراة الإياب في مصر لا يقلق الجانب الغاني لأنه من الممكن التغلب علي هذه المسألة في مباراة الذهاب في غانا من خلال الفوز علي الفراعنة ، مشيرا الي أنه لم يتمني مقابلة مصر في اللقاء الحاسم.

يشار إلى أن مباراة الذهاب بين مصر وغانا ستقام بمدينة “كوماسي” الغانية في 13 اكتوبر الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

ا.ش.ا