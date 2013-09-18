البابا تواضروس في عظته الأسبوعية: البداية غير الطيبة تؤدي لنهاية رديئة

ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور المئات من الأقباط.

ودارت العظة حول البداية الجديدة في حياة كل إنسان، وقال البابا “بمناسبة بداية عام قبطي جديد وعام دراسي جديد ، كما أن مجتمعنا يعيش بداية جديدة، نقول أن البداية يجب أن يكون لها مبادئ وأن تحترم النظام والأمانة والاجتهاد”.

وأضاف “إذا عاش الانسان هذه المبادئ بانتظام سيعرف أن حياته مثمرة”، فيما لم يتطرق البابا تواضروس إلى أي أمور سياسية في عظته، التي حضرها عدد من كبار الأساقفة من بينهم الأنبا آرميا الأسقف العام والأنبا يوأنس الأسقف العام والأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة وتوابعها والقمص أنجيليوس إسحق سكرتير البابا تواضروس.

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