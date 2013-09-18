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مقتل وإصابة 86 في تجدد الصراعات القبلية بشرق دارفور

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مقتل وإصابة 86 في تجدد الصراعات القبلية بشرق دارفور مقتل وإصابة 86 في تجدد الصراعات القبلية بشرق دارفور

 تجددت الاشتباكات القبلية بين أفراد من قبيلتي “المعاليا والرزيقات”، في محلية “أبوكارنكا” بشرق دارفور، اليوم /الأربعاء/، مما أدى إلى مصرع 39 شخصا وإصابة 47 آخرين من القبيلتين.

وقال والي ولاية شرق دارفور بالإنابة علي آدم، وفقا لشبكة الشروق السودانية:” إن حكومة الولاية والإدارة الأهلية، احتوتا الموقف”، مشيرا إلى إن قوة من المتفلتين أمنيا تتبع لقبيلة الرزيقات، هاجمت منطقة “بخيت” بالمحلية ، بسبب النزاع على المواشي، واستمرت الاشتباكات لمدة ساعة، قتل فيها نحو 39 شخصا وجرح آخرون من القبيلتين، وتراجع بعدها المعتدون حتى منطقة “الجوغان”، ووصف الأوضاع في المنطقة “بالخطيرة”.

وكانت مجموعات تابعة لقبيلتي الرزيقات والمعاليا، قد توصلت لاتفاق مبدئي لوقف العدائيات، تمهيدا للتوقيع على اتفاق شامل للصلح لوقف النزاع الدامي الذي نشب مؤخراً بين القبيلتين بدارفور.

ا.ش.ا

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