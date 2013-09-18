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ممدوح عباس: الزمالك لم يودع دوري أبطال أفريقيا

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ممدوح عباس: الزمالك لم يودع دوري أبطال أفريقيا ممدوح عباس: الزمالك لم يودع دوري أبطال أفريقيا

أكد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك أن فريقه لم يودع بعد دوري أبطال إفريقيا، رغم أن الفريق خرج رسميًا من البطولة عقب الهزيمة امام الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأضاف رئيس الزمالك، أنه واثق من نجاح شكوى النادي الأبيض لإلغاء لقاء القمة الذي فاز به الأهلي يوم الأحد الماضي، مؤكدًا أن موقف الزمالك قوي في ظل إثبات حضور جماهير رغم أن اللقاء مسؤولية الأهلي، وعلى النادي الأحمر عقوبة بخوض المباراة بدون أفراد في المدرجات.

وتابع عباس “سنحتكم لشريط المباراة الذي يثبت حضور جماهير الاحمر للقاء، وسيتم إلغاء النتيجة”.

 

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