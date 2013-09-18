"التيار الشعبى" يطالب "الخمسين" تشديد شروط الترشح للرئاسة

أكد حامد جبر، القيادى بحزب الكرامة وعضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أن رفع عدد التوكيلات التى تلزم للترشح لرئاسة الجمهورية أمر منطقىى، حتى لا يترك الباب أمام كل من لا يوجد له شعبية أو أرضية فى الشارع المصرى للترشح.

> وطالب جبر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" برفع عدد التوكيلات إلى 30 ألف توكيل لتكون الشروط أكثر صرامة، وتليق بقدر المنصب، بالإضافة إلى أن يتم تقديم هذه التوكيلات مصاحبة لأوراق الترشح.

> وأشار جبر إلى أن شدة شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، أمر يجب أن تشدد عليه لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور، وذلك حتى لا يحدث أن يأتى إلى الرأى العام مجموعة من الأشخاص الذين لا يمتلكون شعبية فى الشارع، ويطالبون بالترشح كفرصة لـالظهور الإعلامى.