بعد نشرهما فضيحة جنسية لشقيق أمير قطر اعتقال صحفيين أردنيين

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والشيخ جاسم، ولي عهد قطر الأسبق حتى أغسطس 2003، هو الابن الأكبر لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثان، والذي تنازل في يونيو الماضي عن السلطة لابنه ولي العهد الشيخ تميم.