بعد نشرهما فضيحة جنسية لشقيق أمير قطر اعتقال صحفيين أردنيين

أفاد مصدر قضائي أردني، الأربعاء، بأن المدعي العام قرر احتجاز صحفيين أردنيين اثنين، إثر نشر الموقع الإخباري الذي يعملان فيه مقطع فيديو من موقع «يوتيوب» على أنه «فضيحة جنسية» لشقيق أمير قطر. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن «مدعي عام عمان قرر توقيف ناشر موقع (جفرا نيوز) الإلكتروني نضال الفراعنة، ورئيس التحرير أمجد معلا، 15 يومًا، إثر نشر موقعهما الإخباري لمقطع فيديو يسيء للشيخ جاسم بن حمد آل ثان، شقيق أمير دولة قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثان». وأضاف أن «المدعي العام وجه للصحفيين تهمة القيام بأعمال لم تُجزها الحكومة، من شأنها تعريض المملكة ومواطنيها لخطر أعمال عدائية». من جانبه، قال سامر الخطيب مدير موقع «جفرا نيوز»، إن «الزميلين احتجزا بعد أن نشر الموقع، الإثنين الماضي، مقطع فيديو متداول منذ عام تقريبًا على موقع (يوتيوب)، بعنوان (فضيحة جنسية لابن أمير قطر مع فتاة إسرائيلية». ولا يحوي المقطع أي مشاهد جنسية فيما يظهر شاب وفتاة مجهولا الهوية مرتديان ملابسهما، يتحادثان هاتفيًا ثم يتبادلان الحديث وهما جالسان على سرير. وبحسب مصدر قضائي، أحيل المحتجزان إلى محكمة أمن الدولة، للنظر في هذه التهمة، مشيرًا إلى أنه «في حال اُدينا بهذه التهمة، سيواجه الاثنان عقوبة السجن بين عامين ونصف و5 أعوام». والشيخ جاسم، ولي عهد قطر الأسبق حتى أغسطس 2003، هو الابن الأكبر لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثان، والذي تنازل في يونيو الماضي عن السلطة لابنه ولي العهد الشيخ تميم.إعلان - Ads إعلان - Ads
مواضيع متعلقة