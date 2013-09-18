أخبار عاجلة

مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
لتخطي السيارات البطيئة.. «ليكسوس» تطرح تقنية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«الجامعة العربية» تطالب بحل أزمة الطلبة الفلسطينيين في معبر رفح

Google+ Print
«الجامعة العربية» تطالب بحل أزمة الطلبة الفلسطينيين في معبر رفح «الجامعة العربية» تطالب بحل أزمة الطلبة الفلسطينيين في معبر رفح

ناشدت جامعة الدول العربية، الأربعاء، جميع الأطراف الفلسطينية المعنية بقضية معبر «رفح» البري مع بتسهيل خروج الطلبة الفلسطينيين والحالات الإنسانية العاجلة، وذلك لعدم تفويت العام الدراسي على هؤلاء الطلبة.

وكانت تقارير إعلامية قالت فى وقت سابق إن حركة المقاومة الإسلامية «حماس» قامت بمنع طلبة فلسطينيين من السفر إلى مصر واعتدت عليهم بالضرب على بوابة معبر رفح جنوب القطاع.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير، محمد صبيح، في تصريحات: «يجب على الأطراف الفلسطينية والمصرية المعنية تسهيل خروج هؤلاء الطلبة إلى جامعاتهم في أسرع وقت ممكن، وقبل فوات الأوان وكذلك تسهيل خروج الحالات الإنسانية والمرضية العاجلة».

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"