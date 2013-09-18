«الجامعة العربية» تطالب بحل أزمة الطلبة الفلسطينيين في معبر رفح

ناشدت جامعة الدول العربية، الأربعاء، جميع الأطراف الفلسطينية المعنية بقضية معبر «رفح» البري مع مصر بتسهيل خروج الطلبة الفلسطينيين والحالات الإنسانية العاجلة، وذلك لعدم تفويت العام الدراسي على هؤلاء الطلبة.

وكانت تقارير إعلامية قالت فى وقت سابق إن حركة المقاومة الإسلامية «حماس» قامت بمنع طلبة فلسطينيين من السفر إلى مصر واعتدت عليهم بالضرب على بوابة معبر رفح جنوب القطاع.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير، محمد صبيح، في تصريحات: «يجب على الأطراف الفلسطينية والمصرية المعنية تسهيل خروج هؤلاء الطلبة إلى جامعاتهم في أسرع وقت ممكن، وقبل فوات الأوان وكذلك تسهيل خروج الحالات الإنسانية والمرضية العاجلة».