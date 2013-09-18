أخبار عاجلة

مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
لتخطي السيارات البطيئة.. «ليكسوس» تطرح تقنية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: استعداداتنا العسكرية تجاه الهجوم على سوريا لم تتغير

Google+ Print
وزير الدفاع الأمريكي: استعداداتنا العسكرية تجاه الهجوم على سوريا لم تتغير وزير الدفاع الأمريكي: استعداداتنا العسكرية تجاه الهجوم على سوريا لم تتغير

قال وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هاجل، الأربعاء، إن الاستعدادات العسكرية الأمريكية وانتشار السفن الحربية في شرق البحر المتوسط «ستبقى على ما هي عليه» للقيام بضربات عسكرية محتملة في حال فشل الاتصالات الدبلوماسية بشأن سوريا.

وأضاف «هاجل»: «من البديهي القول أن التهديد الأمريكي الواضح باللجوء إلى القوة أوصل إلى الحل الدبلوماسي، وعلينا أن نبقي الخيار العسكري كما كان»، موضحا أن الانتشار الحالي للسفن المجهزة بالصواريخ العابرة في المياه المجاورة لسوريا «لن يتغير».

يذكر أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، طالب الكونجرس الأمريكي بالموافقة على توجيه ضربة عسكرية لسوريا، فى أعقاب ما تردد عن استخدام نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، السلاح الكيماوي ضد المواطنين، فى 21 أغسطس الماضي. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية