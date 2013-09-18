وزير الدفاع الأمريكي: استعداداتنا العسكرية تجاه الهجوم على سوريا لم تتغير

قال وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هاجل، الأربعاء، إن الاستعدادات العسكرية الأمريكية وانتشار السفن الحربية في شرق البحر المتوسط «ستبقى على ما هي عليه» للقيام بضربات عسكرية محتملة في حال فشل الاتصالات الدبلوماسية بشأن سوريا.

وأضاف «هاجل»: «من البديهي القول أن التهديد الأمريكي الواضح باللجوء إلى القوة أوصل إلى الحل الدبلوماسي، وعلينا أن نبقي الخيار العسكري كما كان»، موضحا أن الانتشار الحالي للسفن المجهزة بالصواريخ العابرة في المياه المجاورة لسوريا «لن يتغير».

يذكر أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، طالب الكونجرس الأمريكي بالموافقة على توجيه ضربة عسكرية لسوريا، فى أعقاب ما تردد عن استخدام نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، السلاح الكيماوي ضد المواطنين، فى 21 أغسطس الماضي.