أبوعيطة: الحكومة حققت أول أهداف الثورة بتحديد الحد الأدنى للأجور

قال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، إن بتحديد الحد الأدنى للأجور “1200 جنيه” يعتبر حققنا أول أهداف ثورة 25 يناير، والذي يعتبر أفضل ما يمكن للحكومة أن تقدمه في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، كما أنه المحتمل أن تتم إعادة النظر في هذا الرقم بما يناسب غلاء الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل على قناة “الحياة”، أنه لن يقل دخل أي عامل في الحكومة عن 1200 جنيه كحد أدنى من بداية يناير المقبل، وليس صحيحًا أن الحكومة ستطبق الحد الأدنى للأجور على مراحل، وسيحصل العامل على 1200 جنيه نقدًا وليس عينًا ولن يتم خصم أي شىء منها.

وتابع أن هيكلة الأجور في مصر واجب وطني ثوري، ويجب على الحكومة حل هذه المشكلة والحد الأقصى يتم تطبيقه عقب الحد الأدنى، ونحن نتحدث عن الأجر الذي يحفظ حق المواطن المصري وكرامته.