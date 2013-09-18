القضاة يطالبون “الخمسين” بإختيار النائب العام وتحديد سن التقاعد 70 عامًا

ناقش القضاة فى اجتماعهم مع ممثلى لجنة الخمسين، برئاسة عمرو موسى، عدد من المقترحات، أولها استقلال السلطة القضائية استقلالًا كاملًا وعدم السماح بتدخل السلطات الاخرى فى شئونها.

كما عرض القضاة أن يكون تعيين النائب العام من خلال مجلس القضاء الاعلى ويصدر قرار من الرئيس بتعينه، وكذلك تحديد سن تقاعد القضاة بحيث يكون 70 عامًا، وعدم ندب القضاة إلا ندبًا كاملا.

ويحضر اللقاء من لجنة الخمسين كل من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، والدكتور السيد البدوى، ورئيس حزب الوفد، ومحمد عبد العزيز، أحد مؤسسى حركة “تمرد”، والناشط أحمد عيد عضو لجنة الخمسين، بمقر نادى القضاة النهرى بالعجوزة؛ لمناقشة موقفهم حول الدستور ومطالبهم بشأن وضع السلطة القضائية.