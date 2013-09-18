أخبار عاجلة

مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
لتخطي السيارات البطيئة.. «ليكسوس» تطرح تقنية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

القضاة يطالبون “الخمسين” بإختيار النائب العام وتحديد سن التقاعد 70 عامًا

Google+ Print
القضاة يطالبون “الخمسين” بإختيار النائب العام وتحديد سن التقاعد 70 عامًا القضاة يطالبون “الخمسين” بإختيار النائب العام وتحديد سن التقاعد 70 عامًا

ناقش القضاة فى اجتماعهم مع ممثلى لجنة الخمسين، برئاسة عمرو موسى، عدد من المقترحات، أولها استقلال السلطة القضائية استقلالًا كاملًا وعدم السماح بتدخل السلطات الاخرى فى شئونها.

 

كما عرض القضاة أن يكون تعيين النائب العام من خلال مجلس القضاء الاعلى ويصدر قرار من الرئيس بتعينه، وكذلك تحديد سن تقاعد  القضاة بحيث يكون 70 عامًا، وعدم ندب القضاة إلا ندبًا كاملا.

 

ويحضر اللقاء من لجنة الخمسين كل من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، والدكتور السيد البدوى، ورئيس حزب الوفد، ومحمد عبد العزيز، أحد مؤسسى حركة “تمرد”، والناشط أحمد عيد عضو لجنة الخمسين، بمقر نادى القضاة النهرى بالعجوزة؛ لمناقشة موقفهم حول الدستور ومطالبهم بشأن وضع السلطة القضائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا