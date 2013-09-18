ننشر التشكيل النهائى لمجلس الأعمال الإيطالى برئاسة خالد أبو بكر

تنشر "اليوم السابع" التشكيل النهائى لمجلس الأعمال المصرى الإيطالى، برئاسة المهندس خالد أبو بكر، رئيس شركة أرابيا جروب طاقة، وفقا للقرار الوزارى رقم 673 لسنة 2012.

ويشمل التشكيل النهائى المهندس محمد حمدى عبد العزيز، رئيس غرفة صناعة السيارات رئيس شركة أوتو كورل، وياسر الجمالى نائب رئيس بنك الإسكندرية التابع لمجموعة انتيسا سان باولو، والمهندس مروان السماك، رئيس الشركة الهندسية للحاويات، والدكتور ناجى ألبير، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومستشار جمعية الصداقة المصرية الإيطالية.

ويضم التشكيل المهندس أحمد بلبع، رئيس مجموعة بلبع للتنمية العقارية والاستثمارات السياحية، وباسل الباز، رئيس شركة EBIC""، وشريف البلتاجى، شركة بلكو للحاصلات الزراعية، وأحمد فرج صالح، شركة فرج لصناعة الجلود، وكريم محسن، رئيس شركة سيلفيا تورز، ودينا تادرس، رئيس شركة إيطال أوتال، إلى جانب عزة فهمى، شركة حلى مصر، وأشرف رائد العلاقات الدولية، ورءوف عبد الله، شركة مارمونيل للرخام، وأمينة هشام مصطفى خليل، الشركة المصرية للتصميمات، ومحمد فاروق عبد المنعم، شركة موبيكا للأثاث، وألفريد أصيل، قطاع النقل، وعمر مهنا، العضو المنتدب لشركة أسمنت السويس، وأحمد على حلمى، شركة موبيل الشرق للأثاث، ومحمد أحمد صادق السويدى، شركة السويدى للكابلات، وهانى برزى، رئيس شركة إيديتا.