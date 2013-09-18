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شيرين الجيزاوي تطالب الرئيس بالتدخل في قضية اخيها المعتقل بالسعودية الناشط

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شيرين الجيزاوي تطالب الرئيس بالتدخل في قضية اخيها المعتقل بالسعودية الناشط شيرين الجيزاوي تطالب الرئيس بالتدخل في قضية اخيها المعتقل بالسعودية الناشط

طالبت الجيزاوي الرئيس عدلي منصور بالتدخل لإخلاء سبيل المحامي الحقوقي أحمد الجيزاوي والمحبوس بالمملكة العربية على خلفية اتهامة بتهريب أقراص مخدرة .

و قالت الجيزاوي على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بها “أوجه نداء للرئيس عدلي منصور بعد أن نما إلينا علم أنه متوجه إلى الأراضي السعودية آخر الشهر الحالي وأطالبك بالتدخل للإفراج الفوري عن الجيزاوي .. فقد تمردنا على نظام الإخوان لأننا لم نجد بنظامهم عدل .. لكن أصدقك القول لم ألمس أي تغير من بعد موجة التصحيح التي حدثت في 30 يونيو فالحال هو الحال .. بل تغير الوضع للأسوأ فزاد التجاهل المتعمد للقضية .. وزاد التعتيم الإعلامى خاصة بعد مساعدات التي أتت من السعودية ولعلي أتسائل إن كانت السعودية تريد تحسين العلاقات فلا أجد أفضل من الإفراج عن الجيزاوي وباقي المعتقليين بالسعودية كأفضل طريقة لتحسين العلاقات وإنهاء الفتنة المزعومة التي ادعت أنها نُشبت بين البلدين “.

وأضافت الجيزاوي ” أطالب الرئيس عدلي منصور بإثبات حسن نيته للشعب المصري بالدفاع عن حقوق المواطنين بالخارج أثناء سفره للسعودية آخر الشهر الحالي والمطالبة والسعي للإفراج عن معتقلينا بالخارج وعلى رأسهم رمز الكرامة المصرية المحامي أحمد الجيزاوي، خصوصًا بعد قرار الإفراج الذي أصدرته رقم 546 لسنة 2013 بحق اربع مواطنين سعوديين مسجونين بمصر دون المطالبة بالمعاملة بالمثل او تبادل اسرى والافراج عن الجيزاوى ، واطالب ايضا المسؤليين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ان كنتم حقا انهاء الفتنة المزعومة بين البلدين وتحسين الاوضاع بيننا فأعفوا عن اخوتنا وابنائنا بسجونكم فالنفس الحرة افضل الف مرة من اموال وامدادات وتذكروا يا أهل الكرم بأن قامت بالمبادرة والعفو عن ابنائكم فأين انتم من الكرم المماثل “.

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