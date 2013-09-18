"الخارجية": لا اعتقالات سياسية منذ 30 يونيو.. ولا شأن للحكومة بالتحقيقات

السفير بدر عبد العاطي: الحكومة تدرك تماما مسؤوليتها تجاه جميع المواطنين.. وملتزمنة بتنفيذ بنود خارطة الطريق

كتب : أكرم سامي منذ 20 دقيقة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، إن مصر لم تشهد اعتقالات لأسباب سياسية منذ ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أنه في إطار استقلال السلطة القضائية، فإن الحكومة لا شأن لها بأي قرارات تصدر من سلطات التحقيق، سواء بالضبط والإحضار أو الحبس أو إخلاء السبيل. جاء ذلك تعليقا على ما ذكرته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، حول معارضة الولايات المتحدة لما أسمته بالاعتقالات ذات الطابع السياسي في مصر.

وأضاف عبدالعاطي في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة تدرك تماما مسؤوليتها تجاه جميع المواطنين، وأن أحد أشكال توفير الحماية لهم تتمثل في إنفاذ القانون إزاء من يمارس أعمال العنف والإرهاب أو يحرض عليها.

وأكد المتحدث أيضا التزام الحكومة بتنفيذ بنود خارطة الطريق وفقا للتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها، وذلك للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية بإجراء الانتخابات الرئاسية، فضلا عن عدم إقصاء أي طرف طالما وافق على خارطة الطريق والتزم بنبذ العنف والإرهاب أو التحريض، وألا يكون ملاحقا قضائيا.