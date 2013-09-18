خطوات بسيطة يومية حتمية لبشرتك وسلامة جلدك وملمسه

الوصول لبشرة صحية وملمس ناعم للجلد هو هدف كل فتاة وامرأة.

قال الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية، إن هناك خطوات يجب أن تقوم بها كل امرأة فى الحياة بداية من استيقاظها صباحا وحتى انتهاء اليوم، حتى تحافظ على شباب بشرتها أطول فترة من العمر، ولكى يصبح الاعتناء ببشرتها وجلدها نوعا من الروتين الحياتى التى تعتاد عليه.

كما نصح أنه بمجرد الاستيقاظ يجب أن تقوم المرأة بتنظيف وجهها إما بمياه دافئة وباستخدام صابون معالج للبثور لو كانت المرأة تعانى منها، أو بصابون طمى وهو مفيد جدا للبشرة الدهنية بالأخص، ويمكن استبدال الماء الدافئ والصابون بقطعة قطن مبللة باللبن السائل على الوجه والرقبة، وتعود لتغسلها بقليل من المياه الدافئة.

واستكمل، وعند الخروج من المنزل لا يفضل وضع مستحضرات التجميل ويجب وضع درجة جيدة من الكريم الواقى من الشمس وبعدها من الممكن أن تضع السيدة بعض من مستحضرات التجميل.

وعند الوصول إلى المنزل يجب أن تقوم المرأة بغسل وجهها تماما بالمياه الدافئة بعد أن تزيل مستحضرات التجميل بالمزيل الخاص بها، أو بقطعة مبللة باللبن، وبعدها تترك البشرة لتستريح ساعتين على الأقل ثم تقوم بوضع أى عصير متبقى من الفاكهة الطازجة لديها على بشرتها مثل البرتقال الطازج أو الرمان أو الفراولة، والتنويع بينهم يساعد البشرة كثيرا على الاستفادة من جميع أنواع الفاكهة. وبعدها تغسل بالمياه الدافئة.

وفى نهاية اليوم وقبل النوم من الممكن أن تضع المرأة قناعا على الوجه والرقبة والأيدى عبارة عن لبن جاف أو سائل مع قليل من الليمون لكى تستمع بنضارة البشرة، ولا يجب أن تنسى قناع التقشير المناسب لبشرتها كل أسبوع وكذلك غسل الوجه بمياه باردة بعد كل مرة من استخدام المياه الدافئة لكى تنغلق المسام جيدا.