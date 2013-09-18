ضرس العقل يؤدى إلى الإصابة بسرطان اللثة

قالت الدكتورة بسمة موسى أستاذ طب الأسنان جامعة القاهرة إن ضرس العقل يظهر فى سن الثامنة عشر والخامسة والعشرين، وهى فترة النضج العقلى، لذلك سمى بضرس العقل، ولأنها آخر الأسنان التى تظهر بالفم غالبا لم تجد مكانا فى الفم وتظل مدفونة فى الفك وتحاول البزوغ فيظهر جزء منها خارج الفك والباقى يظل مدفونا.

أضافت موسى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المأكولات السريعة والأغذية الناعمة أثرت على اللثة حيث جعلت الفك حجمه صغير والأسنان ذات حجم كبير، وبذلك تبدأ مشاكل ضرس العقل لأنه لم يجد مكانا ينمو به، فيجعله مدفونا مما يؤدى لحدوث مشاكل كضعف الفك ويكون سهل الكسر إذا تعرض لموقف، ووجود التهابات فى أنسجة العضلات والتورم، ذلك قد يحتجز تحته إفرازات صديدية تزيد من الألم وتكون أكياس دهنية نتيجة لعدم تواجد مكان لنمو ضرس العقل الذى يشغل ثلثين من ارتفاع الفك ويكون نقطة ضعف فى الفك، مشيرة إلى أن وجود الأكياس الدهنية ووجود بعض الالتهابات وتكرار الألم والورم بضرس العقل يؤدى إلى حدوث سرطان اللثة، لذلك توصى الطبيبة عند الشعور بالألم المتكرر أثناء نمو ضرس بالتوجه الفورى للطبيب المختص.

ونصحت موسى الشباب بأكل الأطعمة المنزلية بديلا عن الأطعمة السريعة، وأكل العيش الناشف لأنه يساعد على تقوية عضلات الأسنان والفك ويؤدى إلى نمو حجم الفك إلى حجمه الطبيعى، مؤكدة على ضرورة أكل الخضروات الورقية والألياف مثل البقدونس، مع العناية وتنظيف الأسنان لأن بقايا الطعام والبكتيريا تترسب فى منطقة ضرس العقل.