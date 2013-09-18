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تعليم السويس: تحويل مدرسة سامى البارودى من مهنية إلى تجريبية

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تعليم السويس: تحويل مدرسة سامى البارودى من مهنية إلى تجريبية تعليم السويس: تحويل مدرسة سامى البارودى من مهنية إلى تجريبية

قال أيمن فهمى إسماعيل المستشار الإعلامى بمديرية التربية والتعليم بالسويس, إن اللواء العربى السروى محافظ السويس والسعيد شومان مدير التعليم قررا تحويل مدرسة سامى البارودى المهنية بنات إلى مدرسة تجريبى لعام الدراسى 2013 – 2014.

وتابع فهمى لـ"اليوم السابع"، أن المحافظ وشومان اتخذا عددا من القرارات اليوم خلال لقائهما بالديوان العام تهدف لخدمة المنظومة التعليمة، بالإضافة إلى استعراض شكل التأمين على المدارس.
> وأضاف فهمى أن مديرية التعليم نفت ما تردد عبر وسائل الأعلام ،بإنهاء التعاقدات مع عدد من المعلمين مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح.

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