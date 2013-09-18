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مديرية التربية والتعليم بالغربية تحتفل بانتصارات أكتوبر

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مديرية التربية والتعليم بالغربية تحتفل بانتصارات أكتوبر مديرية التربية والتعليم بالغربية تحتفل بانتصارات أكتوبر

صرحت فاطمة خضر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بأن المديرية نبهت على جميع المدارس بكافة المراحل التعليمية بالمحافظة، الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي خاضها الجيش المصرى، من خلال السيمفونية الرائعة للجندى المصرى، والتى تُدرس بجميع المؤسسات العسكرية فى أنحاء العالم.

وأوضحت أنه سيتم تخصيص الحصة الأولى ليوم الاثنين 7 أكتوبر عن (انتصارات أكتوبر 73) وتوجيه البرامج الإذاعية والأنشطة التربوية (أبحاث، مقالات، رسومات، شعر، غناء، تصوير) فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، حول دور القوات المسلحة فى رفعة الوطن، والمحافظة على سلامة أراضيه.

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