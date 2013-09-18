أخبار عاجلة

مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
لتخطي السيارات البطيئة.. «ليكسوس» تطرح تقنية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تكتل القوى الثورية: حملات إغلاق الموبايل وقطع المترو "قلة حيلة"

Google+ Print
تكتل القوى الثورية: حملات إغلاق الموبايل وقطع المترو "قلة حيلة" تكتل القوى الثورية: حملات إغلاق الموبايل وقطع المترو "قلة حيلة"


> أكد تامر القاضى المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة وعضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، أن الحملات التى يطلقها الإخوان مثل اقفل موبايلك أو اقطع المترو، هى مجرد "فرقعات إعلامية" فقط ودليل على فشل تظاهراتهم وقله حيلتهم.

وقال القاضى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": جماعة الإخوان لا تجرؤ على الإقدام على فعل مثل قطع المترو، ومن غير المعقول أن يتخلى أعضاؤهم عن استخدام الهاتف المحمول أو إغلاقه فكل هذه المحاولات لا تعدو كونها تشويشا ومحاولات للفت انتباه المجتمع، أنهم مازالوا متواجدين وفعَّالين فى الشارع.

وأعرب القاضى عن تعجبه من أن الجماعة اليوم تريد قطع الطرق والمواصلات وتعطيل الإنتاج، مع أن رأيها فى مرتكبى هذا الفعل أنهم مخربون ويقام عليهم حد الحرابة وذلك ما جاء على لسان قادتهم ومشايخهم أكثر من مرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365