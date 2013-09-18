تكتل القوى الثورية: حملات إغلاق الموبايل وقطع المترو "قلة حيلة"



> أكد تامر القاضى المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة وعضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، أن الحملات التى يطلقها الإخوان مثل اقفل موبايلك أو اقطع المترو، هى مجرد "فرقعات إعلامية" فقط ودليل على فشل تظاهراتهم وقله حيلتهم.

وقال القاضى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": جماعة الإخوان لا تجرؤ على الإقدام على فعل مثل قطع المترو، ومن غير المعقول أن يتخلى أعضاؤهم عن استخدام الهاتف المحمول أو إغلاقه فكل هذه المحاولات لا تعدو كونها تشويشا ومحاولات للفت انتباه المجتمع، أنهم مازالوا متواجدين وفعَّالين فى الشارع.

وأعرب القاضى عن تعجبه من أن الجماعة اليوم تريد قطع الطرق والمواصلات وتعطيل الإنتاج، مع أن رأيها فى مرتكبى هذا الفعل أنهم مخربون ويقام عليهم حد الحرابة وذلك ما جاء على لسان قادتهم ومشايخهم أكثر من مرة.