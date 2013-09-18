البابا تواضروس يلتقي سفيري بلجيكا والتشيك.. ويؤكد مساندته للحكومة في مواجهة الإرهاب

تواضروس: الكتاب المقدس المصدر الرئيسي للمبادئ

كتب : مصطفى رحومة منذ 5 دقائق

قال البابا تواضروس الثاني أسقف الإسكندرية وبطريرك القرازة المرقسية، إن الكتاب المقدس هو المصدر الرئيسي للمبادئ، مطالبا الأقباط بأن يلتزموا بتلك المبادئ ويبدأوا حياة جديدة بها مع استقبال العام القبطي والدراسي الجديد، وكذلك في الحياة الجديدة التي تعيشها مصر عقب 30 يونيو.

وخصص البابا ثاني عظاته الأسبوعية التي ألقاها من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم، للحديث عن المبادئ؛ كالـمانة والنظام والاجتهاد.

وفي سياق آخر، التقى تواضروس اليوم بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية سفيري بلجيكا والتشيك، للحديث عن ما تشهده مصر والاعتداءات التي تعرضت لها الكنائس والأقباط عقب 30 يونيو.

وخلال اللقاء، جدد البابا تأكيده أن ما تشهده مصر ثورة شعبية وليس انقلابا عسكريا، وأن الحكومة تواجه إرهاب الجماعات المتطرفة، وأن الكنيسة تساند الحكومة والدولة في تلك المواجهات.