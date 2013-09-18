أخبار عاجلة

مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
لتخطي السيارات البطيئة.. «ليكسوس» تطرح تقنية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

البابا تواضروس يلتقي سفيري بلجيكا والتشيك.. ويؤكد مساندته للحكومة في مواجهة الإرهاب

Google+ Print
البابا تواضروس يلتقي سفيري بلجيكا والتشيك.. ويؤكد مساندته للحكومة في مواجهة الإرهاب البابا تواضروس يلتقي سفيري بلجيكا والتشيك.. ويؤكد مساندته للحكومة في مواجهة الإرهاب
تواضروس: الكتاب المقدس المصدر الرئيسي للمبادئ

كتب : مصطفى رحومة منذ 5 دقائق

قال البابا تواضروس الثاني أسقف الإسكندرية وبطريرك القرازة المرقسية، إن الكتاب المقدس هو المصدر الرئيسي للمبادئ، مطالبا الأقباط بأن يلتزموا بتلك المبادئ ويبدأوا حياة جديدة بها مع استقبال العام القبطي والدراسي الجديد، وكذلك في الحياة الجديدة التي تعيشها عقب 30 يونيو.

وخصص البابا ثاني عظاته الأسبوعية التي ألقاها من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم، للحديث عن المبادئ؛ كالـمانة والنظام والاجتهاد.

وفي سياق آخر، التقى تواضروس اليوم بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية سفيري بلجيكا والتشيك، للحديث عن ما تشهده مصر والاعتداءات التي تعرضت لها الكنائس والأقباط عقب 30 يونيو.

وخلال اللقاء، جدد البابا تأكيده أن ما تشهده مصر ثورة شعبية وليس انقلابا عسكريا، وأن تواجه إرهاب الجماعات المتطرفة، وأن الكنيسة تساند الحكومة والدولة في تلك المواجهات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"