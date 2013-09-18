استقالات في "المؤتمر" بدمياط اعتراضا على تعيين أمين دون انتخابات.. والصوالحي: تم فصلهم من شهرين

كتب : محمود حسونة منذ 43 دقيقة

قدم عدد من أعضاء هيئة مكتب محافظة دمياط بحزب المؤتمر استقالاتهم، بسبب تعيين أمين جديد من قبل نائب رئيس الحزب، دون إجراء انتخابات، فى الوقت الذى اكد فيه على الصوالحى امين الحزب بالمحافظة أنه تم فصل هؤلاء الأعضاء منذ شهرين.

وقال الأعضاء فى استقالتهم، "بالرغم من أنه قد تم تقديم شكاوى للهيئة العليا بالحزب ووعدونا بنظر تلك الشكاوى والنظر فى مسألة إجراء الانتخابات، ولم نجد بعد ذلك سوى المماطلة الشديدة، إضافة إلى المماطلة فى إجراء انتخابات اتحاد شباب الحزب دون إبدء أى أسباب، رغم التحفظ الشديد من غالبية شباب حزب المؤتمر على أداء رئيس اتحاد الشباب الحالى، والذى يدير اتحاد شباب الحزب بمعايير القرابة والصداقة".

وقال الصوالحى، "إن هؤلاء الأعضاء تم فصلهم من الحزب منذ شهرين، بسبب سوء سمعتهم وقيامهم بأعمال مخالفة لما هو المعهود عليه داخل الحزب".