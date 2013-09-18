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مقتل أول عربي إسرائيلي يحارب في صفوف جبهة النصرة في سوريا

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مقتل أول عربي إسرائيلي يحارب في صفوف جبهة النصرة في سوريا مقتل أول عربي إسرائيلي يحارب في صفوف جبهة النصرة في سوريا

كتب : (ا ف ب) الأربعاء 18-09-2013 18:26

قتل أول عربي إسرائيلي من قرية المشيرفة القريبة من مدينة أم الفحم شمال إسرائيل، أثناء قتاله مع مجموعات جهادية في سوريا، بحسب أقربائه.

ونعت عائلة أغبارية، بعد صلاة الفجر، عبر مكبرات الصوت "الشهيد المجاهد مؤيد زكي جمعة أغبارية (28 عاما)" الذي قتل في معارك ضد النظام السوري على الأراضي السورية، وصلوا عليه صلاة الغائب عصر اليوم، بعد أن تلقوا خبر مقتله الثلاثاء.

وقال قريب له، طلب عدم كشف اسمه، "إن القرية تتحدث عن اختفائه منذ نحو شهر، إذ غادر إلى سوريا مع اثنين من مدينة أم الفحم عن طريق تركيا كي يحاربوا في سوريا مع جبهة النصرة".

ومن جهة أخرى، قدمت النيابة الإسرائيلية ثلاث لوائح اتهام بحق ثلاثة من العرب الإسرائيليين الذين حاربوا في سوريا، كان آخرهم عبد القادر التلة (26 عاما) الذي قدمت ضده في أغسطس تهمة "الالتحاق بجبهة النصرة والمشاركة في الحرب ضد النظام السوري والتخابر مع عميل أجنبي وتدريبات عسكرية إضافة إلى السفر للخارج بصورة غير شرعية".

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