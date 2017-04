Justin Timberlake يسيطر على ترشيحاتMTV EMA وللشرق الأوسط نصيب

أعلنت شبكة "أم تي في"(MTV) قائمة المرشحين لحفلة جوائز "MTV EMA" العالميّة السنوية، لعام 2013، حيث يتمّ الاحتفاء بأشهر الفنانين حول العالم.

ويتصدّر كلّ من النجم العالمي Justin Timberlake والثنائي Macklemore و Ryan Lewisقائمة المرشحين لجوائز EMA لهذا العام، بعدما حصل كلّ منهم على الترشيحات للفوز بخمس جوائز، بينما حصل كلّ من النجوم الكبار، أصحاب الصيت الذائع، والجماهيرية العريضة Lady Gaga و Bieber Justin وMiley Cyrus وRobin Thicke على الترشيحات الكفيلة بالمنافسة على أربع جوائز.

أما المرشحون عن فئة أفضل مغنّ في الشرق الأوسط فهم: أحمد

سلطان وحمدان العبري وجوليانا داون.

وستُبثّ وقائع حفلة جوائز 2013MTV EMA على الهواء مباشرة، يوم الأحد، في10 نوفمبر، في الساعة التاسعة مساء بتوقيت وسط أوروبا، على أن تبثّ من قاعة "زيجو دوم" الجديدة في أمستردام.

أفضل أغنية

Bruno Mars - 'Locked Out Of Heaven'

Daft Punk - 'Get Lucky'

Macklemore& Ryan Lewis - 'Thrift Shop'

Rihanna - 'Diamonds'

Robin Thicke - 'Blurred Lines'

أفضل أغنية بوب

Justin Bieber

Katy Perry

Miley Cyrus

One Direction

Taylor Swift

أفضل مغنية

Katy Perry

Lady Gaga

Miley Cyrus

Selena Gomez

Taylor Swift

أفضل مغنٍّ

Bruno Mars

Eminem

Jay Z

Justin Bieber

Justin Timberlake

أفضل أغنية أداء حيّ

Beyoncé

Green Day

Justin Timberlake

P!nk

Taylor Swift

أفضل أغنية جديدة

Bastille

Icona Pop

Imagine Dragons

Macklemore& Ryan Lewis

Rudimental

أفضل أغنية مصورة

Justin Timberlake - 'Mirrors'

Lady Gaga - 'Applause'

Miley Cyrus - 'Wrecking Ball'

Robin Thicke - 'Blurred Lines'

Thirty Seconds to Mars - 'Up In The Air'

أفضل روك

Black Sabbath

Green Day

Kings Of Leon

Queens Of The Stone Age

The Killers

أفضل أغنية بديلة

Arctic Monkeys

Fall Out Boy

Franz Ferdinand

Paramore

Thirty Seconds To Mars

أفضل أغنية هيب هوب

Drake

Eminem

Jay Z

Kanye West

Macklemore& Ryan Lewis

أفضل أغنية إلكترونية

Afrojack

Avicii

Calvin Harris

Daft Punk

Skrillex

أفضل إطلالة ( برعاية حصرية من اسنس(

Harry Styles

Justin Timberlake

Lady Gaga

Rihanna

Rita Ora

Best UK and Ireland Act

Calvin Harris

Ellie Goulding

OllyMurs

One Direction

Rudimental

أم تي في الشرق الأوسط / أفضل مغنٍّ في الشرق الأوسط

أحمد سلطان

حمدان العبري

جوليانا داون