Justin Timberlake يسيطر على ترشيحاتMTV EMA وللشرق الأوسط نصيب

أعلنت شبكة "أم تي في"(MTV) قائمة المرشحين لحفلة جوائز "MTV EMA" العالميّة السنوية، لعام 2013، حيث يتمّ الاحتفاء بأشهر الفنانين حول العالم.
ويتصدّر كلّ من النجم العالمي Justin Timberlake والثنائي Macklemore و Ryan Lewisقائمة المرشحين لجوائز EMA لهذا العام، بعدما حصل كلّ منهم على الترشيحات للفوز بخمس جوائز، بينما حصل كلّ من النجوم الكبار، أصحاب الصيت الذائع، والجماهيرية العريضة Lady Gaga و Bieber Justin وMiley Cyrus وRobin Thicke على الترشيحات الكفيلة بالمنافسة على أربع جوائز.
أما المرشحون عن فئة أفضل مغنّ في الشرق الأوسط فهم: أحمد
سلطان وحمدان العبري وجوليانا داون.
وستُبثّ وقائع حفلة جوائز 2013MTV EMA على الهواء مباشرة، يوم الأحد، في10 نوفمبر، في الساعة التاسعة مساء بتوقيت وسط أوروبا، على أن تبثّ من قاعة "زيجو دوم" الجديدة في أمستردام.
أفضل أغنية
Bruno Mars - 'Locked Out Of Heaven'
Daft Punk - 'Get Lucky'
Macklemore& Ryan Lewis - 'Thrift Shop'
Rihanna - 'Diamonds'
Robin Thicke - 'Blurred Lines'
أفضل أغنية بوب
Justin Bieber
Katy Perry
Miley Cyrus
One Direction
Taylor Swift
أفضل مغنية
Katy Perry
Lady Gaga
Miley Cyrus
Selena Gomez
Taylor Swift
أفضل مغنٍّ
Bruno Mars
Eminem
Jay Z
Justin Bieber
Justin Timberlake
أفضل أغنية أداء حيّ
Beyoncé
Green Day
Justin Timberlake
P!nk
Taylor Swift
أفضل أغنية جديدة
Bastille
Icona Pop
Imagine Dragons
Macklemore& Ryan Lewis
Rudimental
أفضل أغنية مصورة
Justin Timberlake - 'Mirrors'
Lady Gaga - 'Applause'
Miley Cyrus - 'Wrecking Ball'
Robin Thicke - 'Blurred Lines'
Thirty Seconds to Mars - 'Up In The Air'
أفضل روك
Black Sabbath
Green Day
Kings Of Leon
Queens Of The Stone Age
The Killers
أفضل أغنية بديلة
Arctic Monkeys
Fall Out Boy
Franz Ferdinand
Paramore
Thirty Seconds To Mars
أفضل أغنية هيب هوب
Drake
Eminem
Jay Z
Kanye West
Macklemore& Ryan Lewis
أفضل أغنية إلكترونية
Afrojack
Avicii
Calvin Harris
Daft Punk
Skrillex
أفضل إطلالة ( برعاية حصرية من اسنس(
Harry Styles
Justin Timberlake
Lady Gaga
Rihanna
Rita Ora
Best UK and Ireland Act
Calvin Harris
Ellie Goulding
OllyMurs
One Direction
Rudimental
أم تي في الشرق الأوسط / أفضل مغنٍّ في الشرق الأوسط
أحمد سلطان
حمدان العبري
جوليانا داون
Justin Timberlake يسيطر على ترشيحاتMTV EMA وللشرق الأوسط نصيب
أعلنت شبكة "أم تي في"(MTV) قائمة المرشحين لحفلة جوائز "MTV EMA" العالميّة السنوية، لعام 2013، حيث يتمّ الاحتفاء بأشهر الفنانين حول العالم.