شاروخان:سأصوّر فيلمي القادم في دبي

دبي: صباح جميل - تصوير الغلاف: باسل حموي - تصوير: راشد أبو بكر

يتابع الحديث مع "سيدتي نت" ويتطرق في هذا الجزء إلى علاقته بأولاده ، كما يتحدث عن رأيه في صناعة السينما حالياً مقارنة مع الفترة الماضية، إليكم النص:

*علمنا أنك تقاضيت في إحياء حفل زفاف غناءً مبلغ 67 ألف دولار في الدقيقة. والمبلغ الكلي كان مليوني دولار، ما صحة هذا الكلام؟

لا أفضّل الحديث عن أجري في العلن، ولكن لا تصدقي الإنترنت، ولا يستلزم مني أن أصحّح معلومات كتبت عبر الإنترنت، وماذا يقول الناس، فهذا شيء يخصّني أنا فقط.

*هل يريد أحد أبنائك الثلاثة الخوض في مجال التمثيل ليصبح نجماً مثل والده؟

أنا أب ديمقراطي، أسمح لأولادي العمل في أي مجال يختارونه ولا أغصبهم على شيء لا يحبونه، وإذا لديهم موهبة التمثيل وأحبوا الخوض في هذا المجال، أتمنى لهم التوفيق في ذلك، فمن واجبي كأب أن أقدّم لهم النصائح فقط. ولا أعترض طريقهم بل أساندهم وأدعمهم حتى يصلوا إلى ما يريدون.

*على سيرة أبنائك دائماً تنصح ابنك بحسن المعاملة للفتاة وأن لا يكسر قلبها، لماذا تشدّد على هذه النقطة (مازحة معه) وكم عدد قلوب الفتيات اللواتي كسرت قلوبهنّ؟

«ضاحكاً»، لم أكسر قلب امرأة من قبل، ولكنّ الرجل يجب أن يكون لطيفاً ورومانسياً وحنوناً مع المرأة، ويهتم بمشاعر الجنس الآخر، وكسر القلب لا يعني أن له علاقة بالعاطفة، بينما بشكل عام يجب ألا يحدث ذلك.

*بدأت تنتج أفلامك منذ عام 2011، ما رأيك في صناعة السينما حالياً مقارنة مع الفترة الماضية؟

أنا أنتج من فترة أطول من ذلك، كان اسم شركتي «دريمز أند ليمتد»، بينما منذ عام 2011 بدّلت اسمها إلى «ريد تشيليز»، وصناعة السينما مثيرة جداً في الفترة الحالية، لأنه تتوفر إمكانية العمل على العديد من أنواع الأفلام والقصص والسيناريوهات المختلفة، بالإضافة إلى أنه أصبح للسينما جمهور غفير.

*عندما تقوم ببطولة فيلم هل لديك الحق في أن تختار الأبطال معك؟

لا. هذا يكون من حق المنتج والمخرج، ولكن في بعض الأحيان نرشح أسماء ونرجّح شخصيات، بينما في أغلب الأوقات يكون اختيار المنتج والمخرج.

*لديك أداء رائع في الأفراح، فلماذا لا تستغلّ ذلك في الحفلات العامة؟

هذا الموضوع يختلف من مكان لآخر، وحسب نوع الاستعراضات، وما أفعله أمام الجمهور يختلف عمّا أقدّمه في الأفراح وأيضاً يختلف عن الأفلام، فاستعراضات الأفلام تكون سريعة، أرقص وأغني في الوقت ذاته. أما ما أقدّمه أمام الجمهور فهو يحتاج إلى وقت أطول.

*قرأت لك تصريحاً من قبل أنك تحب أن تشارك في أعمال عربية فهل تلقيت أي عروض عربية؟

أنا لا أتقن اللغة العربية، وهذه مشكلة، ولكن سأصوّر فيلمي القادم هنا في دبي، وسيكون التصوير في الشهر الحالي، وأحب أن يشارك فيه ممثلون ومخرجون وفنيون عرب، لكن أن أمثل في فيلم عربي سيكون صعباً جداً عليّ التمثيل بلغة لا أفهمها، بالإضافة إلى أنه سيكون غير واقعي.

*أقامت مجلة «سيدتي» حملة السياحة في مصر، ماذا تقول عن هذه الحملة وهل قمت بزيارة مصر من قبل؟

نعم قمت بزيارتها في السابق، إنه بلد رائع وقد قمت بزيارة العديد من الأماكن هناك وقضيت أوقاتاً ممتعة جداً، في ذلك البلد الحضاري الذي يمتلك حضارات إنسانية زاخرة والناس هناك رائعون فقد استقبلوني استقبالاً جميلاً جداً أسعدني.

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