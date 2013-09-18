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محمد عساف يزور هولندا بعد أن أهدى جمهوره ساعته

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محمد عساف يزور هولندا بعد أن أهدى جمهوره ساعته محمد عساف يزور هولندا بعد أن أهدى جمهوره ساعته

من المقرر أن يزور الفنان محمد عساف جزيرة لاهاي الهولندية في التاسع والعشرين من الشهر الحالي وذلك لاحياء عدة حفلات فيها.
نأتي هذه الزيارة بناء على دعوة تلقاها من منظمة TodaysArt بالتعاون مع المفوضية الفلسطينية في هولندا، وأيضا يدعمه مجلس السفراء العرب في هولندا وذلك بعد الدعم الكبير الذي تلقاه من الجاليات العربية في أوروبا.
وقد أهدى عساف ساعة يده لمعجبيه وذلك من خلال برنامج " نورت" قبل يومين وأشار أنه يتفاءل بهذه الساعة كثيرا حيث كانت في معصمه طوال فترة برنامج أراب أيدول.
وزار أول أمس أطفال مخيم الأمعري في فلسطين طبقا لمنصبه سفيرا للنوايا الحسنة.

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