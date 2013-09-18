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بالصور: هكذا تخلّت سلاف فواخرجي عن أناقتها

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بالصور: هكذا تخلّت سلاف فواخرجي عن أناقتها بالصور: هكذا تخلّت سلاف فواخرجي عن أناقتها

بدأت الفنانة السوريّة سلاف فواخرجي مؤخراً تصوير دورها في فيلم "بانتظار الخريف" للمخرج جود سعيد، وتظهر الصوّر الأوليّة المُسرّبة من العمل سلاف بـ "لوك" غير أنيق حيث ترتدي قميصا فضفاضا باللون الأحمر، يظهر عليها الوزن الزائد، فيما تظهر بشعر أشقر فاقع.
ويعود "الّلوك" العشوائي الّذي تظهر به سلاف إلى الدور الذي تجسّده في الفيلم، حيث تلعب دور "كابتن" فريق نسائي للكرة الطائرة، ويُصرّ هذا الفريق على الفوز بالكأس في المبارايات التي يخوضها رغم الحرب والفوضى التي تعيشها سوريّا.
ويحاول الفيلم نقل صورة عامّة عن الأحداث التي تمرّ بها سوريّا، وانعكاسها على حياة الناس، وإصرارهم رغم كل شيء على الحُب والفرح والسعادة والانتصار.
وفيلم "بانتظار الخريف" من إخراج المخرج الشاب جود سعيد، ومن بطولة: عبد اللطيف عبد الحميد، سلاف فواخرجي، بشار اسماعيل، كامل نجمة، ناصر مرقبي، وربا الحلبي، رنا ريشة، غفران خضور، سوزان سكاف ومصطفى المصطفى.

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