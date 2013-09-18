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زينة و شروطها لدخول عصر الحريم

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زينة و شروطها لدخول عصر الحريم زينة و شروطها لدخول عصر الحريم

وضعت "زينة" خمسة شروط للموافقة على بطولة مسلسل "عصر الحريم"، الذي تتولّى إخراجه إيناس الدغيدي.
فكان الشرط الأول هو تصدّرها المسلسل كبطلة، وعدم خفض أجرها، وتغيير بعض أجزاء السيناريو، وترتيب مواعيد التصوير من دون تغيير، لأنّها سوف ترتبط بأعمال أخرى، إضافة إلى تنظيم دعاية ضخمة للعمل.
المسلسل، الذي تُشارك في بطولته الممثلة التونسيّة "درّة"، يُعتبر أول عمل دراميّ يتناول بجرأة تأثير المرأة في عصور مختلفة داخل قصور الملوك المصريين، وتحديداً داخل أسرة محمد علي باشا.زينة سوف تصوّر لشهر رمضان المقبل مسلسل "رغم الفراق"، الذي تأجل العام الماضي لأسباب إنتاجيّة.

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سيدتي