بعد ارتدائها المايوه...زوج ليلى علوي يستدعي الأمن

حالة من الجدل أثارتها الفنانة ليلى علوي، بعد طلب زوجها، رجل الأعمال المصريّ، منصور الجمال، من رجال أمن قرية "مراسي" في الساحل الشماليّ، عدم السماح بدخول كاميرات تصوير، أو السماح لأيّ شخص بتصوير زوجته وهي ترتدي المايوه على الشاطئ؛ وذلك بعدما اتفق معها على ذلك.اللافت أنّ ليلى علوي، بهذا التصرّف، وقعت في التناقض، وفق ما رأى روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ، الذين تساءلوا عن التصرف الأخير لعلوي، في الوقت الذي سبق لها الظهور بالمايوه، في عدد كبير من أفلامها، فهل تخجل به في الواقع، ولا تخجل به وهي ترتديه في أفلامها؟!.