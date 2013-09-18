اليوم السابع: البرلمان أولا.. ومصادر: الانتخابات بالنظام الفردى

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عدد يوم غد الخميس، عددا من الموضوعات المهمة، أهمها، تأكيد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا وقبل الانتخابات الرئاسية، فيما تؤكد مصادر إجراء الانتخابات بالنظام الفردى.

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