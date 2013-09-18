"كمل جميلك": تأييد السيسى رئيسا لا يعارض مع رفضنا محاكمة المدنيين عسكريا

قال خالد العدوى، المنسق العام لحركة "كمل جميلك"، إن تأييده لترشيح الفريق عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لا يتعارض مع رفضه للمحاكمات العسكرية للمدنيين والتضييق على الإعلام، معتبراً أن القضاء الطبيعى كافٍ لمحاسبة المخطئين فى حق الوطن.

وقال "العدوى" فى لقائه فى برنامج "شباب توك" الذى يعرض على قناة "دويتش فيللا الألمانية" إن فوز السيسى بمنصب رئيس الجمهورية لن يعود بمصر إلى الخلف، لأن الشعب المصرى الآن ليس هو الشعب المصرى قبل 25 يناير، مشيراً إلى أن الشعب قادر على فرض مطالبه بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية من أى رئيس قادم.

وشدد "العدوى" على أنه واثق من استجابة الفريق السيسى لكل مطالب الشعب المشروعة وتحقيقه الأمن والأمان الذى يفتقده المواطن المصرى الآن، وأنه سيعمل على تلافى السلبيات التى تشوب المرحلة الانتقالية الآن كمحاكمة بعض المدنيين عسكرياً ووجود بعض التضييق على الإعلاميين.