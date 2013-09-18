أخبار عاجلة

مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
لتخطي السيارات البطيئة.. «ليكسوس» تطرح تقنية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الوزراء" يطلع على تقارير التعليم استعدادا للعام الدراسى

Google+ Print
"الوزراء" يطلع على تقارير التعليم استعدادا للعام الدراسى "الوزراء" يطلع على تقارير التعليم استعدادا للعام الدراسى

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، تقريرى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالى، ووزير التربية والتعليم حول الاستعدادات الجارية لبدء الدراسة فى المدارس والجامعات يوم السبت القادم والجهود التى تقوم بها الوزارتان لتجهيز المرافق الجامعية والمنشآت التعليمية، فضلاً عن التنسيق الجارى مع وزارة الداخلية لتأمين المدارس والجامعات.

كما استعرض وزير الخارجية تقريره حول الزيارة التى قام بها مؤخراً إلى موسكو، ونتائج مباحثاته مع المسئولين الروس، مشيرا إلى تفهم الجانب الروسى لطبيعة التطورات فى ، كما أبدى الجانب الروسى ترحيبه بالتعاون مع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

وأطلع وزير الخارجية مجلس الوزراء على الجهود التى تقوم بها السفارات والبعثات المصرية فى الخارج لشرح حقائق الأوضاع، ولتصحيح الصورة المغلوطة التى تتعمد بعض وسائل ترويجها عن مصر.

وأكد المجلس أن تعمل بشكل متواصل على مسارين، المسار الأول يتعلق بتنفيذ بنود خريطة الطريق وهو المسار السياسى، أما المسار الثانى فهو المسار الأمنى للتعامل مع التهديدات التى تواجهها البلاد من قبل العناصر الإرهابية والإجرامية، ومن أجل إعادة الأمن والأمان إلى كافة ربوع البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"