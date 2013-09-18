"الوزراء" يطلع على تقارير التعليم استعدادا للعام الدراسى

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، تقريرى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالى، ووزير التربية والتعليم حول الاستعدادات الجارية لبدء الدراسة فى المدارس والجامعات يوم السبت القادم والجهود التى تقوم بها الوزارتان لتجهيز المرافق الجامعية والمنشآت التعليمية، فضلاً عن التنسيق الجارى مع وزارة الداخلية لتأمين المدارس والجامعات.

كما استعرض وزير الخارجية تقريره حول الزيارة التى قام بها مؤخراً إلى موسكو، ونتائج مباحثاته مع المسئولين الروس، مشيرا إلى تفهم الجانب الروسى لطبيعة التطورات فى مصر، كما أبدى الجانب الروسى ترحيبه بالتعاون مع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

وأطلع وزير الخارجية مجلس الوزراء على الجهود التى تقوم بها السفارات والبعثات المصرية فى الخارج لشرح حقائق الأوضاع، ولتصحيح الصورة المغلوطة التى تتعمد بعض وسائل ترويجها عن مصر.

وأكد المجلس أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على مسارين، المسار الأول يتعلق بتنفيذ بنود خريطة الطريق وهو المسار السياسى، أما المسار الثانى فهو المسار الأمنى للتعامل مع التهديدات التى تواجهها البلاد من قبل العناصر الإرهابية والإجرامية، ومن أجل إعادة الأمن والأمان إلى كافة ربوع البلاد.