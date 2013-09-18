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غداً.. مؤتمر صحفى للحملة الشعبية المساندة لإقامة مباراة مصر وغانا

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غداً.. مؤتمر صحفى للحملة الشعبية المساندة لإقامة مباراة مصر وغانا غداً.. مؤتمر صحفى للحملة الشعبية المساندة لإقامة مباراة مصر وغانا

تقوم الحملة الشعبية لمساندة إقامة مباراة العودة بين وغانا، بعقد مؤتمر صحفى غدًا، وذلك بمقر الحملة بمكتب المحامى حسن أبو العينين، بشارع شهاب بمنطقة المهندسين، فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وقال محمد بشر، المسئول عن تنظيم المؤتمر الصحفى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحملة تهدف للمساندة الشعبية لوزارة الرياضة واتحاد كرة القدم المصرى، لإقامة المباراة المرتقبة بين مصر وغانا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقامة فى البرازيل 2014، والتى ستقام فى نوفمبر 2013.

وأكدت الحملة أنها تهدف إلى الاحتفال بهذا اليوم، باعتباره دعوة عامة للسائحين من أرجاء العالم لزيارة مصر.

وأكدت الحملة، أنها ستقوم بالتنسيق بينها وبين وزارة الداخلية والقوات المسلحة واتحاد الكرة حتى تقام المباراة بصورة جيدة، ويقوم على الحشد الشعبى فى الحملة كل من: الكابتن أحمد شوبير، والكابتن خالد الغندور، والمحامى حسن أبو العينين، والدكتور أحمد دراج عضو جبهة الإنقاذ.

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مصر 365

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