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بالصور| عالمة الآثار مونيكا حنا تكشف عن محل إسرائيلي يبيع الآثار الفرعونية المسروقة

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بالصور| عالمة الآثار مونيكا حنا تكشف عن محل إسرائيلي يبيع الآثار الفرعونية المسروقة بالصور| عالمة الآثار مونيكا حنا تكشف عن محل إسرائيلي يبيع الآثار الفرعونية المسروقة

كتب : إنجي رأفت الأربعاء 18-09-2013 18:03

كشفت مونيكا حنا أستاذة الآثار المصرية بجامعة برلين عبر صفحاتها على موقع "تويتر"، عن محل إسرائيلي للأنتيكات يسمى "Baidun" يتاجر في الآثار الفرعونية المسروقة.

ونشرت حنا عنوان الموقع الإلكتروني للمحل، والذي يعرض عددا كبيرا من الآثار الفرعونية النادرة للبيع، وتظهر على الموقع صور لقطع أثرية مختلفة، حيث عرض أكثر من صورة لتمثال أوزوريس، إله البعث والحساب، و بلغ سعره 1.350.00 دولار ولا يكتفي الموقع ببيع التماثيل، فهو يتاجر في الحلي الفرعونية القديمة، فيعرض صورة لخاتم له فص من الجعران الفرعوني يبلغ سعره 950.00 دولار، وصورة لإناء فرعوني مصنوع من المرمر.

وتعتبر عمليه شراء الآثار المسروقة من المحل الإسرائيلي عملية سهلة، حيث نُشر عنوان المحل عبر الموقع الإلكتروني، كما نشر البريد وأرقام التليفون الخاصة بالمحل.

الجدير بالذكر أن محل"Baidun" يتاجر في الآثار المسروقة من جميع أنحاء العالم، فهو يتاجر في الآثار الإسلامية، الفرنسية، الرومانية، السبأية، والقبرصية.

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