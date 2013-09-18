مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لبحث حالة المنشأت المتضررة من أحداث “دلجا” لإصلاحها

قرر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، الاربعاء، تشكيل لجنة تضم كلا من السادة وزراء التنمية المحلية و الاثار و الاسكان و المرافق و السياحة ، والاستثمار وذلك لبحث حالة المساكن والكنائس التى اضيرت من الاحداث التى وقعت فى قرية دلجا بمحافظة المنيا، و اقتراح ما يلزم لاصلاحها واعادتها الى حالتها التى كانت عليها.

كما وافق المجلس على مشروع قرارات رئيس الجمهورية ببعض الاتفاقيات الدولية على النحو التالى:

1- مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على بروتوكول ناجويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع.

2- مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة لا تُرد لا تتجاوز قيمتها 2.6 مليون دولار لتمويل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعة نظام التحكم الأوتوماتيكى لشبكات التوزيع الكهربائى فى شمال القاهرة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 19/8/2013.

> 3- مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى مجال الربط الكهربائى والموقعة فى الرياض بتاريخ 1/6/2013.