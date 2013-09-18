بعد غياب 25 عاما.. السينما الهندية تعود إلى مصر

كتب : نبيلة مجدي الأربعاء 18-09-2013 17:47

تشهد دور العرض السينمائية بمصر، عودة قوية للأفلام الهندية، بعد غياب استمر25 عاما، وذلك خلال شهر أكتوبر القادم، حيث تعرض شركة "يونايتد موشن بيكتشرز" بالتعاون مع شركة "جوارنج فيلمز" والسفارة الهندية بالقاهرة، عدد من الأفلام الهندية لأشهر الفنانين ليشاهدها الجمهور المصري.

وسيعرض الفيلم الشهير "إكسبريس تشيناي"، الذي يقوم ببطولته شاه روخ خان، وديبيكا بادوكوني، اعتباراً من يوم 2 أكتوبر، في 8 دورعرض بالقاهرة، و2 من دور العرض بالإسكندرية.

وسيعرض عدد من الأفلام الهندية الكبرى الأخرى مثل فيلم "كريش 2" بطولة هريتك روشان، وفيلم "دهوم 3" بطولة أمير خان، بعد عرض "إكسبريس تشيناي".

ومن جانبه، رحب السفير الهندي بالقاهرة نافديب سوري، بهذه الخطوة، قائلا: "إن الحديث عن الهند في مصر لا يمكن أن يكتمل دون الإشارة إلى السينما الهندية، موضحا أن عودة الأفلام الهندية ضرورية لتدعيم الأواصر بين البلدين على المستوى الشعبي".

وبالإشارة لإهتمام المصريين بمتابعة أخبار الفنانيين والفنانات الهنود، أكد السفير أنه يعبر عن قدر الحب والمودة التي يكنها المصريون للهند، مؤكدا إعجابه بذلك الشغف.

ويتزامن مع عودة الافلام الهندية إلى دور السينما المصرية، احتفالها بمرور مائة عام على نشأة السينما بها، في 3 مايو 1913، حيث عرض أول فيلم روائي هندي طويل في بومباي، والذي أخرجه "دادا صاحب بهالكي" تحت عنوان "راجا هاريشتشاندرا"، والذي ينتمي للسينما الصامتة، وتدور أحداثه حول أحد الملوك الصالحين.