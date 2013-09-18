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اليوم.. فريق عمل "القشاش" ينتقل إلى الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي

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اليوم.. فريق عمل "القشاش" ينتقل إلى الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي اليوم.. فريق عمل "القشاش" ينتقل إلى الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي

كتب : شيماء الحويتي منذ 59 دقيقة

انتقلت، اليوم، أسرة عمل فيلم "القشاش" إلى الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، لاستكمال مشاهد الفيلم الذي من المقرر الانتهاء من تصويره خلال الأسبوع المقبل، حتى يصبح جاهزًا للعرض في عيد الأضحى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار شعبي، حول شاب مصري من منطقة شعبية متهم في قضية قتل وهارب من العدالة، ثم يلتقي بـ"حورية فرغلي" التي تظهر بدور راقصة شعبية تساعده في الهروب، كما يلقي الفيلم الضوء على الظلم الاجتماعي والقهر وتأثيره على المجتمع.

فيلم "القشاش" بطولة حورية فرغلي ومحمد فراج وحنان مطاوع ودلال عبدالعزيز وصلاح عبدالله وعلاء مرسي، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج إسماعيل فاروق.

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