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نايف هزازي: نتيجة الذهاب لن تخدعنا أمام كاشيوا الياباني

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نايف هزازي: نتيجة الذهاب لن تخدعنا أمام كاشيوا الياباني نايف هزازي: نتيجة الذهاب لن تخدعنا أمام كاشيوا الياباني

شدد نايف هزازي مهاجم فريق الشباب السعودي على أن نتيجة الذهاب الإيجابية التي حققها الفريق أمام كاشيوا ريسول الياباني لن تخدعهم عندما يلتقي الفريقان في مباراة الإياب بدور الثمانية من دوري أبطال آسيا يوم الأربعاء.

وكان الشباب قد حقق تعادل إيجابي 1-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت باليابان ويحتاج فقط للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي للتأهل إلى نصف النهائي.

وقال هزازي في تصريحات أبرزتها صحيفة (الاقتصادية) "يعتقد بعض المتابعين أن فريقنا سيبحث عن التعادل في مباراة اليوم حتى يتسنى له التأهل إلى الدور نصف النهائي وهذا غير صحيح، نحن سندخل المباراة بحثا عن انتصار يسعد جماهيرنا ويحفظ مقعدا لفريق سعودي في الدور المقبل".

وأضاف " يسعدني تفاعل جمهور الشباب مع الأهداف التي أحرزتها في المباريات الماضية وهذا يدفعني إلى تحقيق المزيد وإسعادهم خصوصا في المنافسات الآسيوية والتي تعني لنا وللجمهور الشيء الكثير".

وكان نايف هزازي قد انتقل من صفوف اتحاد جدة إلى الشباب مطلع هذا العام مقابل 25 مليون ريال.

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