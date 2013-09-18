محكمة إسرائيلية تبعد قياديين بارزين بالحركة الإسلامية عن القدس حتى نهاية سبتمبر

أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس اليوم الأربعاء قرارا يقضي بإبعاد نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل كمال الخطيب ومستشار الحركة لشؤون القدس علي أبو شيخة عن المدينة المقدسة حتى 30 سبتمبر الجاري.

وقال الناطق الإعلامي باسم الحركة الإسلامية زاهي عبيدات في تصريح صحفي :إن المحكمة فرضت كفالة شخصية على كل من أبو شيخة والخطيب بقيمة خمسة آلاف شيكل (نحو 1500 دولار) إضافة للإبعاد عن مدينة القدس.

وأضاف أن الملف الذي وجهته محكمة الاحتلال لأبو شيخة والخطيب لم يغلق بعد سوى نظريا، وربما محكمة الاحتلال تعاود فتح الملف بذات التهم والتي تمثلت بالتحريض على ارتكاب أعمال تخل بالأمن كما ادعت أذرع الاحتلال.

واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أمس الشيخين كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني (عرب 48)، وعلي أبو شيخة مسؤول ملف الأقصى والقدس في الحركة ، وذلك بعد استدعائهما من مخابرات الاحتلال للتحقيق معهما بتهمة “إثارة الشغب والتحريض في المسجد الأقصى”.

كانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت رئيس الحركة الاسلامية الشيخ رائد صلاح فى 4 سبتمبر الجاري لدعوته الى النفير الى المسجد الاقصى المبارك دفاعا عنه فى وجه دعوات الجماعات اليهودية لاقتحامه، ثم قضت احدى محاكم الاحتلال بالافراج عنه مع ابعاده عن الاقصى بمسافة 30 كم ولمدة 6 أشهر قبل أن تقلص فترة الابعاد الى شهرين.

ا.ش.ا