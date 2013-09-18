الرئيس المؤقت لـ"الإعلاميين": الانتخابات البرلمانية أولًا.. ولا تغيير في خارطة الطريق

الاتفاق على إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مفوضية وطنية ووضع ميثاق شرف

كتب : أحمد البهنساوي وسماح حسن منذ 41 دقيقة

التقى، اليوم، المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، وفدًا من الإعلاميين، بقصر الاتحادية الرئاسي.

وشملت قائمة الحضور من الإعلاميين 22 شخصية، منهم 4 من التليفزيون المصري "علي مراد - مسعد أبو ليلة - إيمان عبدالباقي - هناء عصام"، كما تضمنت القائمة إعلاميين من مختلف الفضائيات، وهم "عماد الدين أديب ولميس الحديدي ومعتز الدمرداش وشريف عامر ووائل الإبراشي وريهام السهلي ومنى الشاذلي وعادل حمودة وعمرو الكحكي ويوسف الحسيني وعمرو خفاجي وعمرو أديب وجمال عنايت ورانيا بدوي وإبراهيم عيسى وأسامة كمال ومصطفى بكري وشريف عامر".

وأكد الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، أن المستشار عدلي منصور نفى بشكل قاطع ما تردد عن تقديم انتخابات الرئاسة على الانتخابات البرلمانية.

وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول عدة موضوعات تخص العمل الإعلامي، حيث أكد الرئيس المؤقت على تقديره وحرصه الكامل على حرية الإعلام دون المساس بالأمن القومي المصري أو بالآداب العامة، فضلًا عن حرية تداول المعلومات والشفافية في نقلها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول أيضًا مستقبل المنظومة الإعلامية في مصر بشكل عام "مسألة إنشاء هيئة أو مفوضية وطنية للإعلام، وأنماط الملكية المختلفة للمؤسسات الإعلامية، ضمن أمور أخرى"، لاسيما وأن حرية التعبير والإعلام تعد من صميم المطالب التي ثار المصريون من أجلها في يناير 2011 وفي يونيو 2013، كما استمع السيد الرئيس لرؤية الإعلاميين حول سبل إنشاء نقابة خاصة بهم، فضلًا عن عدد من الموضوعات التي تصب في خانة الارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي المصري واستعادته لريادته.

وقال مصطفى بكري، الذي شارك في لقاء الرئيس المؤقت بالإعلاميين، "إن الرئيس طمأن الإعلاميين على المضي في خارطة الطريق بحسب الخطة الزمنية الموضوعة دون تأخير أو تغيير".

وصرح الإعلامي أسامة كمال، أن اللقاء ركز على بعض النقاط الهامة، وهي ضرورة قيام الإعلاميين بوضع ميثاق شرف دون تدخل السلطة التنفيذية فيه، وذلك عبر المجلس الأعلى للصحافة كجهة منظمة لجميع الإعلاميين ومختلف القطاعات، للوصول إلى حرية كاملة للإعلام، مؤكدًا أن المستشار عدلي منصور تطرق إلى إلغاء وزارة الإعلام لتحل محلها الهيئة العامة للاستعلامات، حيث اقترح أن تلغى الوزارة ويحل مكانها جهاز تنظيم الإعلام، ليخاطب بشكل عام جميع الهيئات الإعلامية، ويكون تجمعًا لأصحاب القنوات الفضائية من ناحية والإعلاميين من ناحية أخرى.

وأشار أسامة كمال، إلى أن الرئيس المؤقت شدد على ضرورة حيادية الإعلام والتزامه بالمهنية وإعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية.

وأوضح أسامة كمال، أن المستشار عدلي منصور كشف سبب إغلاق قناة "الفراعين"، موضحًا أن الإغلاق ليس دائمًا ولكنه لمدة شهرين فقط، وأن هيئة الاستعلام هي التي تتولى ذلك.