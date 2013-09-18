العنب الأحمر والتوت الأزرق يعززان الجهاز المناعى للإنسان

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ولاية أوريجون عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن الفوائد الصحية لفاكهة العنب الأحمر والتوت الأزرق على الإنسان، حيث قام الباحثون بفحص 446 مادة كيمائية بشأن القدرة على تعزيز الجهاز المناعى الخاص بالإنسان، وكشفت النتائج أن مادتين فقط نجحا فى هذه الوظيفة، وهما مادة "resveratrol " الموجودة بالعنب الأحمر ومادة "pterostilbene " الموجودة داخل التوت الأزرق، وكلاهما لهما دور قوى فى تعزيز مناعة الإنسان والحد من الإصابة بالأمراض.

وأضاف الباحثون أن كلتا المادتين يُحدثان تأثيراً مشتركاً مع فيتامين "د"، ولهما تأثير ملحوظ فى تنشيط أحد الببتيدات المضادة للبكتيريا والتى تعرف باسم " CAMP"، والتى تساهم فى تعزيز وظائف المناعة، ولذا يوصى بالإكثار من تناول العنب الأحمر والتوت الأزرق وخاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى المناعة.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بالمجلة العلمية "Molecular Nutrition and Food Research"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى السابع عشر من شهر سبتمبر.