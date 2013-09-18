اتحاد طلاب الأزهر: تأجيل الدراسة متوقع ونتيجة غضب طلابى من الضبطية

اعتبر أحمد البقرى، رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر، ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر، أن قرار مجلس الجامعة اليوم بتأجيل بدء الدراسة إلى السبت الأول من أكتوبر، أمر متوقع سببه غضب الطلاب من إقرار الضبطية القضائية والإمعان فى تكميم الأفواه، وقد عبروا عنه بطرد وزير التعليم العالى من جامعة القاهرة.

وأضاف البقرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن جامعتى حلوان وعين شمس قررا التأجيل وسوف ينتقل القرار من جامعة إلى أخرى ليشمل الجميع، مؤكدًا أن الطلاب غاضبون وهناك رغبة لإبعادهم عن السياسية وتخوفات من مظاهراتهم.

من جانبها أكدت الجامعة، أنها أجلت الدراسة لعدم انتهاء شركة المقاولات من أعمال الصيانة فى المُدن الجامعية، وعدم استعدادها لاستقبال أبنائها وبناتها، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من أمين عام الجامعة.

وأكدت مصادر داخل الجامعة أن الترتيبات الأمنية داخل الجامعة وتعيين أفراد أمن جدد لم تنته بعد، ولذلك كان قرار التأجيل هو الأولى.

ويعتبر قرار الضبطية القضائية للأمن الجامعى أمرًا بات صعب التطبيق حاليًا فى جامعة ينتشر بها منتسبو تيار الإسلام السياسي.

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