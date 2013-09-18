اتحاد أستراليا يشارك في معارض للمستجدين

آلاء خليفة

أعلن رئيس لجنة المستجدين للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع استراليا سعود الوهيب أن الاتحاد حريص على تقديم ما هو أفضل للطلبة المستجدين، ولذلك قررت لجنة المستجدين المشاركة في معارض الجامعات التي ستقام في الكويت، وأضاف الوهيب في تفاصيل أخرى إنه سيتم تخصيص بوث خاص لاتحاد طلبة الكويت ـ فرع أستراليا في جميع المعارض، وأضاف بأن هذه المعارض ستكون معارض تعريفية بالجامعات، كما سيكون هناك ممثل لكل جامعة وذلك للإجابة عن استفسارات الطلبة، أما عن اللقاء الإرشادي فسيكون هو الأهم بلا شك، وذلك لمشاركة وزارة التعليم العالي والمكتب الثقافي الكويتي في أستراليا ممثلا في رئيس المكتب د.عمار الحسيني، وسيكون هذا اللقاء للتوجيه والإرشاد، كما أنه سيكون فرصة كبيرة للطلبة المستجدين للحصول على أجوبة على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم. وختم الوهيب قائلا: غالبا في هذه المرحلة يكون المستجدون في حيرة من أمرهم، لذلك يأتي دورنا نحن كاتحاد في التوجيه والإرشاد، لذا أوجه رسالة لإخواني وأخواتي المستجدين لا تترددوا في التواصل مع لجنة المستجدين لأي استفسار أو لأي سبب يختص بدراستكم في أستراليا وذلك عبر الإيميل «mostajed@nuks.org.au» كما يمكنكم زيارة موقعنا «www.nuks.org.au» لمعرفة آخر أخبار الاتحاد ويمكنكم متابعتنا عبر «تويتر» «@NUKSAU»، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.