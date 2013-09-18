قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير2014

صدق الفريق أول عبدالفتاح السيسى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2014 .

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء السيد على الغالى مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية إعتبارا من 25/9/2013 .

كما اعلن العقيد محمد أحمد علي شروط القبول ، قائلا “ المؤهلات العليا مواليد الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر ، من جميع السنوات حتى عام 1993 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا [ حكومى/خاص ] الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من [أول فبراير 2013 حتى أخر يوليو 2013 ] ، وخريجى كليات الطب [ البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض ] الذين أنهوا سنة الإمتياز ومدة التدريب خلال تلك الفترة ، والمتخلفين من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 22 أكتوبر وتسجيلهم إجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد إعتبارا من 7-26 نوفمبر 2013 ” .

أما المؤهلات فوق المتوسطة ، فحدد الشروط في مواليد الفترة من [ 1 يوليو حتى 31 ديسمبر ] من جميع السنوات حتى عام 1993م والحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من [ أول فبراير 2013 حتى آخر يوليو 2013م ] ، والمتخلفين من سنوات سابقة ، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 17 نوفمبر وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد إعتباراً من 27 حتى 30 نوفمبر2013 ” ، مضيفًا “ المؤهلات المتوسطة مواليد أشهر [ يناير/ فبراير/ مارس ] من عام 1994 خريجى العام الدراسى 2012 / 2013 ، ومواليد أشهر [ يناير/ فبراير/ مارس ] من عام 1993 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2012 / 2013 والمتخلفين من سنوات سابقة ، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 25 سبتمبر ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من [ 8 /10 حتى 6/11/ 2013م ] ” ، بجانب شروط غير ذوى المؤهلات “ مواليد أشهر [ يناير/ فبراير/ مارس ] من عام 1994 والمتخلفين من سنوات سابقة وسيتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 20 نوفمبر2013 على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من [ 1 /12 حتى 12 / 12/2013 ” .

وقال مدير إدارة التجنيد ” على كل شاب له موقف مخالف عن ذلك يجب عليه التوجه إلى مكتب التجنيد والتعبئة التابع له فوراً للإستفسار عن صحة موقفه التجنيدى ” ، مضيفًا أنه ” تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد على شبكة الإنترنت على الرابط <tagned.afmic.gov.eg> ” .