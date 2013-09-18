تشييع جثمان شهيد القوات المسلحة في حادث الصالحية في مسقط رأسه بالقليوبية

كتب : أ ش أ الأربعاء 18-09-2013 16:01

شيع أهالي قرية "اسنيت" التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، جثمان شهيد القوات المسلحة الملازم أول محمد كريم أحمد ، الضابط بالجيش الثاني الميداني، الذي استشهد في هجوم مسلح على سيارة للقوات المسلحة، هاجمها 4 مسلحين وأطلقوا الرصاص عليها في محافظة الشرقية.

بدأت مراسم الجنازة من المسجد الكبير بالقرية، حيث ودع أهالي القرية جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير بمقابرالعائلة فيما خيم الحزن على الوجوه لفقدان الشهيد في الحادث الأليم.

شارك في الجنازة المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة مطالبين الفريق أول عبدالفتاح السيسي بالمزيد من الجهد في إطار الحرب على الإرهاب لتطهير سيناء والقصاص للشهيد وزملائه الذين راحوا ضحية الإرهاب دفاعا عن الوطن.

من جانبها، نعت محافظة القليوبية الشهيد وقدم المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإقليم واجب العزاء لأسرة الشهيد، وأكد المحافظ أن جموع الشعب المصري تساند الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، مشيدا بدور أبطال القوات المسلحة والشرطة في حفظ الأمن علي الجبهة الداخلية وتوفير الأمان للمواطنين.

وأضاف: أن الشهيد قدم أعظم صور التضحية والفداء لحماية الوطن، مشيرا إلى أن المحافظة قررت تقديم كافة أوجه الرعاية الكاملة لأسرة كما سيتم إطلاق اسمه علي إحدى مدارس القرية.