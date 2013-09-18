"العربي" لوزير الخارجية البريطاني: لا يجوز اختصار الأزمة السورية في السلاح الكيماوي

كتب : بهاء الدين محمد منذ 40 دقيقة

التقى اليوم الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في إطار المحادثات التي يجريها في لندن، مع وليام هيج، وزير خارجية بريطانيا.

وتركز اللقاء على مستجدات الأزمة السورية، حيث أكد الطرفان أن الأزمة لا يجوز اختصارها في السلاح الكيماوي فقط، وإنما يجب معالجتها بكافة جوانبها وأبعادها.

وأكد الأمين العام ضرورة قيام مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، واتخاذ قرار ملزم بوقف القتال على كافة الأراضي السورية، وتأكيد بذل كافة الجهود للإسراع في عقد مؤتمر جنيف (2)، للوصول لتسوية سياسية شاملة للأزمة السورية، تحقق المطالب المشروعة للشعب السوري.